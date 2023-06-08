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"واشنطن بوست": هجوم أوكرانيا المضاد "بدأ بالفعل"

Lebanon 24
08-06-2023 | 09:28
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كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية في تقرير لها، أن الهجوم المضاد للجيش الأوكراني الذي طال انتظاره ضد القوات الروسية "بدأ بالفعل".

ونقلت الصحيفة عن 4 مصادر عسكرية أوكرانية، قولهم إن قوات كييف كثفت هجماتها على خط المواجهة جنوب شرقي البلاد، إيذانا ببدء الهجوم المضاد.
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وذكرت أن العسكريين الأربعة تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، لأنهم غير مخولين بمناقشة التطورات في ساحة المعركة علنا.

واعتبرت "واشنطن بوست" أن بدء الهجوم المضاد يفتح مرحلة جديدة في الحرب المستعرة منذ فبراير 2022، تهدف إلى استعادة أوكرانيا للمناطق التي استولت عليها روسيا، والاحتفاظ بالدعم الغربي المادي والعسكري. (سكاي نيوز)
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