أفغانستان.. انفجار بمسجد خلال جنازة حاكم ولاية بدخشان

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية سقوط 11 شخصاً على الأقل وإصابة 30 بجروح في انفجار الخميس، خلال تشييع جثمان حاكم ولاية اغتيل في هجوم انتحاري الثلاثاء.



وجاء في بيان للوزارة أنه حوالى الساعة 11 من صباح الخميس، وقع انفجار في المسجد النبوي في مدينة فيض آباد بينما كان يشارك عدد كبير من المواطنين في مراسم تأبين نصار أحمد أحمدي، الذي كان يشغل منصب حاكم ولاية بدخشان بالوكالة.

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