Advertisement

عربي-دولي

أفغانستان.. انفجار بمسجد خلال جنازة حاكم ولاية بدخشان

Lebanon 24
08-06-2023 | 09:30
A-
A+
Doc-P-1075523-638218388510361492.jpeg
Doc-P-1075523-638218388510361492.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية سقوط 11 شخصاً على الأقل وإصابة 30 بجروح في انفجار الخميس، خلال تشييع جثمان حاكم ولاية اغتيل في هجوم انتحاري الثلاثاء.

وجاء في بيان للوزارة أنه حوالى الساعة 11 من صباح الخميس، وقع انفجار في المسجد النبوي في مدينة فيض آباد بينما كان يشارك عدد كبير من المواطنين في مراسم تأبين نصار أحمد أحمدي، الذي كان يشغل منصب حاكم ولاية بدخشان بالوكالة.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2023-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:54 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:54 | 2023-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:36 | 2023-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2023-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2023-06-08
10:30 | 2023-06-08
10:00 | 2023-06-08
09:28 | 2023-06-08
09:09 | 2023-06-08
09:00 | 2023-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website