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عربي-دولي

بريطانيا تستعدّ لإزالة كاميرات المراقبة الصينيّة... ما السبب؟

Lebanon 24
08-06-2023 | 10:30
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تتجه السلطات في بريطانيا إلى إزالة كاميرات المراقبة المصنوعة في الصين من المؤسسات الحكومية، في إطار تحرك من أجل تبديد مخاوف متعلقة بـ"الأمن القومي".

ويأتي هذا التوجه فيما قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في أيار الماضي خلال قمة مجموعة السبع، إن الصين تشكل "أكبر تحد للأمن الدولي والازدهار في العالم".
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وتعهدت الحكومة البريطانية بأن تعلن جدولا زمنيا محددا لإزالة المعدات المصنوعة من قبل شركات توصف بـ"الخاضعة لقانون المخابرات الوطنية في الصين".

وأوضحت الحكومة أن الهدف من التحرك هو "السعي إلى بث الطمأنينة"، في إشارة إلى العمل بشكل عاجل من أجل إزالة تلك الكاميرات.

ولم تحدد الحكومة البريطانية أسماء الشركات الصينية التي ستقوم بإزالة كاميراتها من المنشآت الحكومية. (سكاي نيوز)
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