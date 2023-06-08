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عربي-دولي

رومانيا تطالب أكثر من 50 دبلوماسيا روسيا بمغادرة أراضيها

Lebanon 24
08-06-2023 | 11:30
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طالبت وزارة الخارجية الرومانية بمغادرة ما يزيد عن 50 دبلوماسيا روسيا أراضي بلادها، وهم من موظفي السفارة الروسية لديها، وذلك في غضون 30 يوما.

جاء ذلك فيما أعلنته الخارجية الرومانية، معزية السبب إلى معادلة عدد الممثلين الدبلوماسيين الرومانيين لدى روسيا والممثلين الدبلوماسيين الروس لدى رومانيا. (روسيا اليوم)
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