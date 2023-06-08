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عربي-دولي

رد صارم بشأن سوريا.. هذا ما أكّده لوزير الخارجية السعودي لبلينكن

Lebanon 24
08-06-2023 | 12:08
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أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم، أن حل الأزمة في سوريا يتطلب الحوار مع دمشق.
 
 
وفي ختام اجتماع التحالف الدولي ضد "داعش"، قال الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، إن "حل الأزمة في سوريا يتطلب الحوار مع دمشق"، مؤكدا أن "الحوار معها يساهم في حل المشاكل الإنسانية هناك".
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بدوره، قال بلينكن: "لا نعتقد أن اندماج سوريا مجددا في الجامعة العربية كان قرارا صحيحا"، مضيفا: "متفقون مع شركائنا بشأن الأمور التي على الرئيس السوري بشار الأسد الالتزام بها".
 
وترأس بلينكن اليوم، بالاشتراك مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان اجتماعا في الرياض للتحالف الدولي الذي يقاتل "داعش"، وهو تحالف تم تشكيله عام 2014 بمبادرة من الولايات المتحدة وتشارك فيه عشرات الدول.
المصدر: روسيا اليوم
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