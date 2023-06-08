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عربي-دولي

رغم الحر الشديد.. أمطار غزيرة تتساقط في القاهرة

Lebanon 24
08-06-2023 | 13:08
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تعرضت مناطق من شمال الصعيد والقاهرة خلال هذه الساعات، لسحب رعدية صاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.
 
وأضافت الأرصاد الجوية في مصر أن هناك أيضا نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية وتؤدى إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.
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وكانت الأرصاد حذرت منذ أيام من تأثر البلاد بمنخفض حراري (خماسيني) متمركز على الصحراء الغربية تصاحبه رياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجة الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة يتقدم للداخل مع تقدم الوقت ليؤثر على أغلب الأنحاء .

بالإضافة إلى تأثرها أيضا بمنخفض جوي فى طبقات الجو العليا، مما يساعد على تطور السحب الرعدية الممطرة. (روسيا اليوم) 
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