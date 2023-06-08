السودان.. بيانات ومعلومات ميدانية تكشف "مسارات الهروب من الموت"

كشفت بيانات ملاحية عن انخفاض شديد بأعداد وصول السفن المحملة بالوقود إلى السودان، كما رصدت وكالة سند عمليات واسعة للإجلاء من السودان عبر 3 مسارات.



ولم تصل إلى جميع الموانئ السودانية، في أيار الماضي غير سفينة واحدة في 30 من الشهر، في حين لم تصل أي سفينة غاز، أو منتجات بترولية أو نفط خام. وهو أقل مستوى لوصول سفن الوقود منذ بداية العام الجاري، الأمر الذي ينذر بتفاقم الأزمة في السودان.

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وهذا ما أكدته أيضا بيانات خاصة حصلت عليها "وكالة سند"، من مؤسسة "فورتيكسا" (vortexa) المتخصصة في تتبع شحنات النفط، والتي أظهرت عدم وصول أي شحنات وقود إلى السودان، منذ بداية أيار وحتى 27 من الشهر نفسه، رغم استمرار عمليات تصدير النفط الخام.

وأثّر تصاعد الأحداث وتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في السودان، على ارتفاع أعداد اللاجئين إلى الدول المجاورة بشكل كبير.



في الوقت نفسه، رصدت وكالة سند للرصد عمليات واسعة للإجلاء من السودان عبر 3 مسارات "برا، وجوا، وبحرا".



وتعد المنافذ البرية والبحرية والجوية، آخر محطات الفارين من جحيم الحرب في السودان، والخطوة الأخيرة قبل الوصول إلى دول الجوار. وحصلت وكالة سند على صور أقمار صناعية وبيانات ملاحية، تؤكد فرار عدد كبير من الأشخاص، نتيجة تفاقم الأوضاع الأمنية في البلاد.



ويقضي الفارون من مدينة الخرطوم وصولا إلى مدينة "بورتسودان" أكثر من 12 ساعة، في رحلة برية شاقة.



ولجأ عدد كبير من الأشخاص إلى مغادرة السودان عبر البحر، حيث أظهرت البيانات الملاحية للسفن التي أبحرت من مينائي "سواكن" و"بورتسودان"، إبحار ما يزيد على 50 سفينة نقل أفراد، في الفترة من 17 نيسان وحتى نهاية أيار، وذلك نتيجة لعمليات الإجلاء المستمرة عبر الموانئ السودانية.



ووفق الإحصائيات، اتجه معظم المسافرين إلى السعودية، بزيادة أكثر من ضعف متوسط الرحلات الشهرية إلى المملكة منذ بداية العام.





في الأثناء، عملت عدة دول على إجلاء رعاياها من السودان، منذ تصاعد تدهور الأوضاع الأمنية واشتداد المعارك المسلحة في نيسان الماضي، حيث خُصصت عدة رحلات جوية لإجلاء مواطني عدة دول من السودان.



وحصلت وكالة سند، على بيانات ملاحية حصرية للطائرات، من منصة "رادار بوكس"، تؤكد بدء رحلات الإجلاء عبر مطار "بورتسودان"، في 23 نيسان الماضي، حيث أقلعت 80 رحلة حتى 25 أيار، من بينها 18 رحلة إلى الأردن، وهي في صدارة الدول التي وصلت إليها رحلات الإجلاء، تليها الكويت وقطر، حيث كان أكثر من نصف الرحلات بطائرات عسكرية.



وانطلقت أولى رحلات الأجلاء في 23 نيسان إلى العاصمة الأردنية عمان، في حين أقلعت خلال الشهر ذاته 17 رحلة، ووصلت رحلات الإجلاء إلى أقصى معدل لها في 13 و14 أيار الماضي.

وبالإضافة إلى المسارين "الجوي والبحري" عبر مدينة بورتسودان، تواصلت عمليات الإجلاء "برا"، على المعابر الحدودية للسودان مع الدول المجاورة "مصر وتشاد وإثيوبيا وجنوب السودان".





ويتدفق الفارون من السودان إلى مصر عبر منفذي أشكيت "قسطل" وأرقين الحدوديين، وأظهرت صور أقمار صناعية حصلت عليها "وكالة سند" ملتقطة بتاريخ 28 نيسان الماضي، تكدس عدد كبير من الحافلات في المعبر، على مسافة تزيد على كيلو متر واحد.

ووفق الأمم المتحدة فإن عدد الفارين إلى مصر وصل إلى 170 ألفا حتى نهاية أيار الماضي، من بينهم ما يزيد على 5500 من غير السودانيين.



وأوقفت السلطات المصرية التعامل بوثائق السفر المؤقتة للسودانيين، على معابرها منذ 25 أيار الجاري، وهي التأشيرة التي سمحت مصر لحامليها بالعبور إلى أراضيها، منذ بداية المعارك المسلحة منتصف نيسان الماضي، الأمر الذي تسبب في زحام وتكدس للمسافرين على المعابر الحدودية.



وتظهر صور الأقمار الصناعية الملتقطة في السادس من أيار الماضي، لمعبر "جودة" المؤدي إلى جنوب السودان، زحاما في المنطقة، حيث اقترب عدد النازحين إليها حتى نهاية أيار من 90 ألفا.



ومعظم هؤلاء من جنوب السودان، الذين كانوا قد فروا إلى السودان بسبب الاضطرابات في مناطقهم، وأُجبروا الآن على العودة إليها مرة أخرى، بالإضافة إلى 2643 شخصا، من غير السودانيين.



كما كشفت صور الأقمار الصناعية (ملتقطة في 22 أيار الماضي) عبر معبر "القلابات" السوداني المؤدي إلى إثيوبيا زحاما كبيرا للأشخاص والسيارات على جانبي المعبر، الذي انتقل من خلاله قرابة 7 آلاف شخص، من بينهم ما يزيد على 5800 من غير السودانيين.



ووفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن أعداد النازحين إلى مناطق آمنة داخل البلاد من السودانيين وغير السودانيين، تجاوز المليون و200 ألف شخص، منذ اندلاع الاشتباكات وحتى نهاية مايو/أيار الماضي، في حين تجاوزت أعداد الفارين إلى خارج السودان 378 ألفا، وصل منهم إلى مصر قرابة 170 ألفا، واستقبلت جمهورية تشاد 100 ألف شخص.