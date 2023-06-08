الإمارات تدين حادثة الطعن في حديقة مدينة آنسي الفرنسية

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أدانت وزارة خارجية الإمارات بشدة حادثة الطعن التي استهدفت عددا من الأشخاص من بينهم أطفال في حديقة مدينة آنسي بمنطقة الألب الفرنسية وأسفرت عن عدد من الإصابات الخطيرة.وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".وأعربت الوزارة عن "تضامنها مع الحكومة الفرنسية وشعبها الصديق، ومع أهالي وذوي الأطفال ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لهم".وألقت الشرطة الفرنسية، اليوم الخميس، القبض على منفذ الهجوم بسكين في بلدة آنسي الفرنسية، الذي أصاب 5 أشخاص بينهم 4 أطفال. (روسيا اليوم)