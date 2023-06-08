Advertisement

عربي-دولي

البنتاغون يرفض التعليق على تقرير بشأن مخطط صيني

Lebanon 24
08-06-2023 | 15:28
A-
A+
Doc-P-1075625-638218606016446557.jpg
Doc-P-1075625-638218606016446557.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رفضت وزارة الدفاع الأميركية، الخميس، التعليق على تقرير يفيد بأن الصين تعتزم إنشاء قاعدة مراقبة في كوبا قبالة السواحل الأميركية.

وأوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن بكين وهافانا، أبرمتا اتفاقا سريا لإقامة منشأة تنصّت إلكتروني صينية في الجزيرة الواقعة في الكاريبي يمكنها مراقبة الاتصالات على امتداد جنوب شرق الولايات المتحدة.
Advertisement


ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين لم تسمهم أن الصين ستدفع لكوبا "عدة مليارات من الدولارات"، مقابل إقامة المنشأة.

لم يؤكد  البنتاغون أو ينفي، التقرير الذي يأتي في خضم توترات بين واشنطن وبكين، بشأن دعم الولايات المتحدة لجزيرة تايوان التي تقول الصين إنها عازمة على استعادتها بالقوة إن لزم الأمر. 

وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية طلب عدم الكشف عن هويته: "لن نعلّق على تلك التقارير المحدّدة"، مضيفاً: "على مستوى أوسع، ندرك تماما محاولات جمهورية الصين الشعبية للاستثمار في البنية التحتية التي قد تكون لها أغراض عسكرية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الشطر الغربي من الكرة الأرضية".

وتابع: "سنواصل مراقبة ذلك من كثب، ونحن واثقون بقدرتنا على الوفاء بجميع التزاماتنا الأمنية في الوطن وفي أنحاء المنطقة". 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:54 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:28 | 2023-06-08
17:14 | 2023-06-08
16:56 | 2023-06-08
16:24 | 2023-06-08
16:22 | 2023-06-08
16:00 | 2023-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website