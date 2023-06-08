البنتاغون يرفض التعليق على تقرير بشأن مخطط صيني

رفضت وزارة الدفاع الأميركية، الخميس، التعليق على تقرير يفيد بأن الصين تعتزم إنشاء قاعدة مراقبة في كوبا قبالة السواحل الأميركية.



وأوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن بكين وهافانا، أبرمتا اتفاقا سريا لإقامة منشأة تنصّت إلكتروني صينية في الجزيرة الواقعة في الكاريبي يمكنها مراقبة الاتصالات على امتداد جنوب شرق الولايات المتحدة.

Advertisement





ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين لم تسمهم أن الصين ستدفع لكوبا "عدة مليارات من الدولارات"، مقابل إقامة المنشأة.



لم يؤكد البنتاغون أو ينفي، التقرير الذي يأتي في خضم توترات بين واشنطن وبكين، بشأن دعم الولايات المتحدة لجزيرة تايوان التي تقول الصين إنها عازمة على استعادتها بالقوة إن لزم الأمر.



وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية طلب عدم الكشف عن هويته: "لن نعلّق على تلك التقارير المحدّدة"، مضيفاً: "على مستوى أوسع، ندرك تماما محاولات جمهورية الصين الشعبية للاستثمار في البنية التحتية التي قد تكون لها أغراض عسكرية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الشطر الغربي من الكرة الأرضية".



وتابع: "سنواصل مراقبة ذلك من كثب، ونحن واثقون بقدرتنا على الوفاء بجميع التزاماتنا الأمنية في الوطن وفي أنحاء المنطقة".