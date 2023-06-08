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إقتصاد

بالأرقام.. مصر تواجه أزمة على صعيد القمح!

Lebanon 24
08-06-2023 | 16:22
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نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في الحكومة المصرية قوله إن بلاده لن تحقق المستوى المستهدف من مشتريات القمح المحلية وهو 4 ملايين طن خلال الموسم الحالي الذي على يوشك على الانتهاء.

وعادة ما تشتري الحكومة المصرية القمح من نيسان إلى تموز، وأظهرت وثائق وزارة التموين أن الحكومة اشترت 3.15 مليون طن حتى السابع من حزيران، انخفاضاً مع 3.58 مليون في اليوم نفسه من العام الماضي.
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واشترت الحكومة ما مجموعه 4.2 مليون طن العام الماضي، من هدف لا يقل عن 6 ملايين.

وفي أيار الماضي، قالت "رويترز" أنَّ مصر تؤخر مدفوعات المشتريات الكبيرة من القمح لفترات تصل لأشهر في بعض الأحيان بسبب نقص الدولار.

وقال وزير التموين المصري علي المصيلحي لـ"رويترز"، إنّ الهيئة الحكومية المسؤولة عن شراء الحبوب تؤخر فتح خطابات اعتماد لسداد واردات قمح لتخفيف الضغوط المالية الناجمة عن نقص العملة الأجنبية.

وتحاول مصر زيادة مشترياتها من القمح المحلي لخفض فاتورة الواردات وسط نقص في الدولار، علماً أنها تعدُّ من بين أكبر مُستوردي القمح في العالم. (سكاي نيوز عربية)

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