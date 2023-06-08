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عربي-دولي

رسمياً.. الإمارات تستضيف مؤتمراً أممياً للشباب

Lebanon 24
08-06-2023 | 16:24
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أعلن كل من مركز الشباب العربي في أبوظبي، والجامعة الأميركية في الشارقة، ومركز أبحاث "غرين هاوس" التابع لجامعة نيويورك عن اختيار الامارات للاستضافة الرسمية للنسخة الثامنة عشرة المقبلة من مؤتمر الأمم المتحدة للشباب "COY 18"، المقرر عقده في تشرين الثاني، في الفترة التي تسبق مؤتمر الأطراف "COP 28".
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ويعمل مؤتمر الأمم المتحدة للشباب كمنصة للحراك المناخي وبناء القدرات والتدريب على تطوير السياسات لإعداد الشباب لمشاركتهم في المناقشات والأحداث المناخية الدولية.

ويهدف إلى تمكين أصوات الشباب في الميادين الدولية المختلفة، كما يوفر للشباب فرصة لمناقشة ودعم سياسات تغير المناخ الدولية وتعزيز التغيير على المستويين المحلي والدولي.



ويتماشى المؤتمر السنوي، الذي تنظمه الذراع الشبابية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (YOUNGO) تحت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ UNFCCC مع عمل الشبكة العالمية الخاصة بالذراع الشبابي من النشطاء الأطفال والشباب والمنظمات غير الحكومية التي تشكل سياسات تغير المناخ الدولية، وتمثل رسميا اهتمامات الشباب في عمليات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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