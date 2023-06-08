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عربي-دولي

كيف علقت أميركا على تقرير "الإقتراب من إتفاق نووي مع إيران"؟

Lebanon 24
08-06-2023 | 16:56
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نفى البيت الأبيض، الخميس، تقريراً إعلامياً أفاد بأنّ الولايات المتحدة وإيران تقتربان من اتفاق مؤقت، تقلص طهران بموجبه برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات عنها.

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وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: "التقرير غير صحيح ومضلل"، في إشارة إلى تقرير بموقع "ميدل إيست آي" الإلكتروني.

وأضاف المتحدث: "أي تقارير عن اتفاق مؤقت كاذبة".

ماذا قال التقرير؟

ونقل التقرير عن مصدرين لم يذكرهما قولهما إن إيران والولايات المتحدة "تقتربان من اتفاق مؤقت للحد من أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية مقابل إلغاء بعض العقوبات".
كذلك، أشار المصدران إلى أنّ "الجانبين توصلا إلى اتفاق حول إبرام اتفاق مؤقت، لنقله إلى رؤسائهما"، مشيراً إلى أن إيران "ستلتزم بوقف تخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء 60 بالمئة أو أكثر، وستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مقابل السماح لها بتصدير ما يصل إلى مليون برميل من النفط يوميا والحصول على دخلها وأموال أخرى مجمدة في الخارج".
 
 
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