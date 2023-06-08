24
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
24
o
بشري
24
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
زيارة تبون إلى فرنسا ستتأجل إلى الخريف القادم
Lebanon 24
08-06-2023
|
17:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحدثت تقارير فرنسية عن تأجيل جديد لزيارة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إلى باريس، الأمر الذي سيضاعف من الشكوك القائمة بين الطرفين ويعكس أزمة صامتة مرشحة لكل المآلات، في وقت يكشف فيه التأجيل مرة أخرى عن وقوع الجزائر تحت ضغط مزدوج، بما أن زيارة مماثلة منتظرة إلى موسكو في نفس التوقيت مرشحة لنفس المصير.
Advertisement
وكشفت تقارير إعلامية في باريس عن أن زيارة الرئيس الجزائري، التي كانت منتظرة منتصف الشهر الحالي، ستتأجل إلى الخريف القادم، دون أن تكشف عن الطرف الذي طلب ذلك، لكن تحدثت عن فرضيات مختلفة للقرار سبق وأن طرحت في تبرير التأجيل السابق، غير أن اللافت هو الإجماع على مناخ معقد بين البلدين لا يسمح بتعزيز التقارب بينهما.
ونقلت إذاعة "أوروبا 1" عن حصولها على معلومات تفيد بأن "الزيارة التي كان ينتظر أن يؤديها الرئيس الجزائري إلى فرنسا، ستتأجل إلى أشهر أخرى، وأرجعت السبب إلى ما أسمته بالأجندة والمناخ غير المناسب"، في إشارة إلى تطورات طرأت في الآونة الأخيرة عملت على تعكير الجو بين البلدين.
وتحولت الزيارة الرئاسية لكل من فرنسا وروسيا إلى هاجس يؤرق القيادة السياسية في الجزائر، لارتباطها باعتبارات وتوازنات إقليمية ودولية، فإلى جانب توازي أجندتهما وتوقيتهما منذ الإعلان عنهما خلال العام الماضي، فإنهما يجمعان نقيضين في الساحة الدولية، حوّلا صراعهما في الأزمة الأوكرانية إلى معركة تغيير التحالفات الإقليمية والدولية والضغط على الامتدادات خارج القارة الأوروبية.
لكن متابعين لشؤون المنطقة يقدمون رواية أخرى لأسباب فشل القيادتين السياسيتين بالجزائر وفرنسا في تعزيز التقارب بينهما، ويعزون ذلك إلى وجود لوبيات قوية في باريس وفرنسا لا يروقها التقارب بين البلدين، ولذلك تدفع في كل مرة إلى افتعال أزمات مختلفة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ظهرت داخل حوض السباحة وبوضعيات جريئة.. لاميتا فرنجية بمايوه أزرق مُثير شاهدوا الصور
Lebanon 24
ظهرت داخل حوض السباحة وبوضعيات جريئة.. لاميتا فرنجية بمايوه أزرق مُثير شاهدوا الصور
00:54 | 2023-06-08
08/06/2023 12:54:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ سيُفاجئكم في لبنان.. مئات آلاف الدولارات سُحبت منكم هذا الشهر!
Lebanon 24
أمرٌ سيُفاجئكم في لبنان.. مئات آلاف الدولارات سُحبت منكم هذا الشهر!
14:13 | 2023-06-08
08/06/2023 02:13:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى سائقي "الدراجات النارية".. قرارٌ عاجل من وزير الداخلية!
Lebanon 24
إلى سائقي "الدراجات النارية".. قرارٌ عاجل من وزير الداخلية!
11:36 | 2023-06-08
08/06/2023 11:36:53
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله حسم التصعيد ضد باسيل: "ارتحنا"
Lebanon 24
حزب الله حسم التصعيد ضد باسيل: "ارتحنا"
01:15 | 2023-06-08
08/06/2023 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
02:00 | 2023-06-08
08/06/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
23:16 | 2023-06-08
بعد انهيار السد هجوم أوكراني مضاد حول زابوريجيا.. هل تشتعل الجبهة الجنوبية؟
23:15 | 2023-06-08
7 تهم يواجهها ترامب... ما هي؟
23:00 | 2023-06-08
هل تنجح مشاورات "بوزنيقة" بكسر الجمود في ليبيا؟
20:00 | 2023-06-08
أردوغان عيّن حفيظة أركان رئيسة للبنك المركزي التركي
19:30 | 2023-06-08
"بيرتس" غير مرغوب به في السودان
17:28 | 2023-06-08
ميلوني تزور تونس الأحد
فيديو
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
02:00 | 2023-06-08
09/06/2023 06:22:37
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
08:53 | 2023-06-05
09/06/2023 06:22:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
00:29 | 2023-06-05
09/06/2023 06:22:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact