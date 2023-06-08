ميلوني تزور تونس الأحد

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قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الخميس إنها ستتوجه إلى تونس الأحد مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، وهو ما يظهر نجاح ميلوني في إقناع الأوروبيين بضرورة التحرك لدعم تونس ومساعدتها على لعب دور فعال في مواجهة موجات اللاجئين نحو أوروبا.وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إيريك مامير خلال مؤتمر صحفي في بروكسل الخميس إن المسؤولين الأوروبيين الثلاثة سيلتقون الرئيس التونسي، وإن “المباحثات ستتناول العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وتونس”، ولاسيما “اتفاقية تعاون في مجالات الاقتصاد، الطاقة والهجرة”.وزارت ميلوني تونس يوم الثلاثاء وأعلنت عن رصد تمويلات بقيمة 700 مليون يورو لمساعدة القطاعات الحيوية في تونس التي تواجه صعوبات اقتصادية ومالية. كما أعلنت عن عقد مؤتمر دولي للهجرة يتماشى مع مبادرة سبق أن أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد.ويرتبط التحرك الإيطالي لإقناع الأوروبيين بدعم تونس ضمن خطة تتبناها ميلوني تقوم على مساعدة الدول التي تنطلق منها موجات اللاجئين ماليا واقتصاديا حتى تقوى على لعب دورها كاملا في منع تدفق الهجرة غير النظامية.ويقول مراقبون إن رئيسة الوزراء الإيطالية تتحرك من منطلق مصالح بلادها لوقف الهجرة غير النظامية، وإنها تطلب من الأوروبيين مراعاة أمنها القومي في التعامل مع تونس، وأن يتركوا مؤاخذاتهم بشأن حقوق الإنسان جانبا، فالأولوية لأمن إيطاليا كجدار حام لأمن أوروبا، ودعم تونس هو جزء من هذه الحماية.وسبق لميلوني أن زارت تونس، كما زارت الجزائر وليبيا، واستقبلت الثلاثاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، وكان التصدي للهجرة عنصرا رئيسيا في اللقاء.ودافعت إيطاليا عن تسهيل حصول تونس على دعم مالي خارجي عاجل سواء عبر صندوق النقد الدولي أو عبر الاتحاد الأوروبي أو بشكل ثنائي. وأمام غياب هذا التمويل بادرت ميلوني بالإعلان عن تمويلات تصل إلى 700 مليون يورو لفائدة تونس تقدر من خلالها تمويل مشاريع عاجلة قبل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يفضي إلى حصولها على 1.9 مليار دولار.