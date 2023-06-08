"بيرتس" غير مرغوب به في السودان

أعلن السودان أنه أخطر الأمم المتحدة بإعلانه الممثل الخاص للأمين العام للمنظمة ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان فولكر بيرتس شخصاً غير مرغوب فيه.

وكان قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أبدى في وقت سابق رفضه للمبعوث، كما تظاهر أنصار الرئيس السابق عمر البشير أمام مقر البعثة التي يرأسها بيرتس قبل الحرب.

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