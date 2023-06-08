أردوغان عيّن حفيظة أركان رئيسة للبنك المركزي التركي

قالت الجريدة الرسمية التركية إن "الرئيس رجب طيب أردوغان عين حفيظة غاية أركان، المسؤولة التنفيذية المالية في الولايات المتحدة، رئيسة للبنك المركزي التركي".

كما ذكرت أن "أردوغان عيّن سلفها شهاب قافجي أوغلو رئيسا لهيئة التنظيم والرقابة المصرفية (بي.دي.دي.كيه)".

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