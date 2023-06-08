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عربي-دولي

سلاح الجو البريطاني يعترض طائرتين روسيتين بالقرب من المجال الجوي السويدي

Lebanon 24
08-06-2023 | 23:28
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أعلن سلاح الجو الملكي البريطاني، قيام المقاتلات البريطانية والسويدية، باعتراض طائرة استطلاع من طراز "إي إل – 20"، ومقاتلة من طراز "سو – 27"، تابعتين للقوات الجوفضائية الروسية.
وقال سلاح الجو البريطاني في بيان: "اعترضت مقاتلات يوروفايتر تايفون التابعة سلاح الجو الملكي ومقاتلات غريبن من سلاح الجو السويدي هذا المساء، طائرتين تابعتين للقوات الجوفضائية الروسية، من طراز إي إل – 20 وسو – 27، واللتين حلقتا بالقرب من المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي والسويد".
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وأضاف البيان: "يشارك أفراد من سلاح الجو الملكي من الجناح 140 المشاة حاليا في مهمة الناتو لتسيير المجال الجوي لدول البلطيق".

وشدد سلاح الجو الملكي البريطاني، على أن الطيارين الروس لم ينتهكوا المجال الجوي السويدي.
 
 
وقال البيان: "لم تلتزم الطائرات الروسية بالمعايير الدولية ولم تتصل بمناطق معلومات الطيران ذات الصلة، لكنها ظلت في المجال الجوي الدولي وحلقت بطريقة احترافية."

وسبق أن أكدت وزارة الدفاع الروسية مرارا، أن رحلات الطائرات العسكرية الروسية تتم وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي. (روسيا اليوم)
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