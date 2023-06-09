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عربي-دولي
في تونس... تحطم مروحية ومصرع أربعة عسكريين
Lebanon 24
09-06-2023
|
00:30
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أعلنت الرئاسة التونسية مصرع أربعة عسكريين إثر تحطم مروحية قرب سواحل محافظ بنزرت، شمال البلاد.
وأكدت الرئاسة في بيان إثر لقاء الرئيس، قيس سعيد، ووزير الدفاع، عماد مميش، مساء الخميس، أن الحادث "أدى إلى استشهاد 4 من رجال الجيش إثر سقوط المروحية".
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وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت في بيان أن المروحية سقطت في عرض البحر.
وجاء في بيان وزراة الدفاع "تقوم حاليا وحدات الغوص المختصة التابعة لجيش البحر بعملية انتشال الجثث، حيث تم إلى حد الآن انتشال جثتين وأجزاء من الحطام".
وصباح الخميس، أعلنت الوزارة فقدان الاتصال بمروحية كانت بصدد تنفيذ مهمة طيران ليلي بمنطقة "كاب سيراط" بمحافظة بنزرت (شمال)، مساء الأربعاء.
وشدد سعيد وفقا لنص البيان الرئاسي على "ضرورة تجديد العتاد العسكري، لأن مثل هذه الحوادث... نتيجة لتآكل عدد من المعدات وهو ما أدى ولا زال إلى مثل هذه الفواجع".
وسبق أن شهدت تونس حوادث تحطم مماثلة لمروحيات عسكرية خلال تدريبات أو مهمات استطلاعية.
وفي أكتوبر من عام 2021، لقي ثلاثة عسكريين مصرعهم في حادث تحطم مروحية للجيش أثناء تمرين ليلي في محافظة قابس جنوبي البلاد، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع آنذاك. وفتحت الوزارة إثر ذلك تحقيقا تقنيا للوقوف على أسباب سقوط المروحية.(الحرة)
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