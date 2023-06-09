شغلت مناصب تنفيذية بأميركا.. ماذا تعرف عن أول سيدة تركية تترأس البنك المركزي التركي؟

عيّن الرئيس رجب طيب أردوغان، حفيظة غاية أركان وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في القطاع المالي بالولايات المتحدة، رئيسة للبنك المركزي التركي، في الوقت الذي يستعد فيه البنك لتغيير المسار وتشديد السياسة بعد سنوات خفض فيها أسعار الفائدة وشهدت أزمة غلاء المعيشة.

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وشغلت حفيظة أركان في السابق منصبي الرئيسة التنفيذية المشاركة في بنك "فيرست ريبابليك" (First Republic Bank) والمديرة العامة في "غولدمان ساكس" (Goldman Sachs).

وستتولى زمام الأمور بعد إعادة انتخاب أردوغان في 28 أيار الماضي، وبعد أقل من أسبوع من إشارة الرئيس إلى أن البلاد ستبتعد عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية.

وستكون "حفيظة أركان" خامس من يتولى رئاسة "المركزي" في 4 سنوات، وستحل محل شهاب قافجي أوغلو الذي قاد حملة أردوغان لخفض أسعار الفائدة والتي أطلقت انهيارا تاريخيا للعملة الوطنية عام 2021 ودفعت التضخم إلى ذروته في 24 عاما عندما تجاوز 85% العام الماضي.



من هي حفيظة اركان؟

وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن "حفيظة أركان" المولودة عام 1982، خبيرة اقتصادية ومهندسة وابنة مهندس ميكانيكي، وكانت معلمة رياضيات.

درست في إسطنبول، وتخرجت في قسم الهندسة الصناعية بجامعة بوغازيجي عام 1997 بتقدير ممتاز، قبل أن تنتقل إلى الولايات المتحدة للدراسة بجامعة برينستون، وتلقت خلال ذلك عروض منح دراسية من 9 جامعات، بما في ذلك ستانفورد وبرينستون وبوسطن وكورنيل وكاليفورنيا.



وقد نالت "حفيظة أركان" درجة الدكتوراه في الهندسة المالية والرياضيات التطبيقية من جامعة برنستون.



كما شغلت مناصب إدارية عليا بعدد من شركات الاستشارات المالية وأحد البنوك، وعملت في بنك "فيرست ريبابليك" من 2014 إلى عام 2021، بحسب ملفها الشخصي على موقع "لينكد إن". (الجزيرة)