Advertisement

إقتصاد

شغلت مناصب تنفيذية بأميركا.. ماذا تعرف عن أول سيدة تركية تترأس البنك المركزي التركي؟

Lebanon 24
09-06-2023 | 00:18
A-
A+
Doc-P-1075698-638218920623912193.png
Doc-P-1075698-638218920623912193.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عيّن الرئيس رجب طيب أردوغان، حفيظة غاية أركان وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في القطاع المالي بالولايات المتحدة، رئيسة للبنك المركزي التركي، في الوقت الذي يستعد فيه البنك لتغيير المسار وتشديد السياسة بعد سنوات خفض فيها أسعار الفائدة وشهدت أزمة غلاء المعيشة.
Advertisement
وشغلت حفيظة أركان في السابق منصبي الرئيسة التنفيذية المشاركة في بنك "فيرست ريبابليك" (First Republic Bank) والمديرة العامة في "غولدمان ساكس" (Goldman Sachs).
 
 
وستتولى زمام الأمور بعد إعادة انتخاب أردوغان في 28 أيار الماضي، وبعد أقل من أسبوع من إشارة الرئيس إلى أن البلاد ستبتعد عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية.
وستكون "حفيظة أركان" خامس من يتولى رئاسة "المركزي" في 4 سنوات، وستحل محل شهاب قافجي أوغلو الذي قاد حملة أردوغان لخفض أسعار الفائدة والتي أطلقت انهيارا تاريخيا للعملة الوطنية عام 2021 ودفعت التضخم إلى ذروته في 24 عاما عندما تجاوز 85% العام الماضي.

من هي حفيظة اركان؟
 
وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن "حفيظة أركان" المولودة عام 1982، خبيرة اقتصادية ومهندسة وابنة مهندس ميكانيكي، وكانت معلمة رياضيات.
درست في إسطنبول، وتخرجت في قسم الهندسة الصناعية بجامعة بوغازيجي عام 1997 بتقدير ممتاز، قبل أن تنتقل إلى الولايات المتحدة للدراسة بجامعة برينستون، وتلقت خلال ذلك عروض منح دراسية من 9 جامعات، بما في ذلك ستانفورد وبرينستون وبوسطن وكورنيل وكاليفورنيا.

وقد نالت "حفيظة أركان" درجة الدكتوراه في الهندسة المالية والرياضيات التطبيقية من جامعة برنستون.

كما شغلت مناصب إدارية عليا بعدد من شركات الاستشارات المالية وأحد البنوك، وعملت في بنك "فيرست ريبابليك" من 2014 إلى عام 2021، بحسب ملفها الشخصي على موقع "لينكد إن". (الجزيرة)

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:55 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:45 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:52 | 2023-06-09
01:45 | 2023-06-09
01:38 | 2023-06-09
01:30 | 2023-06-09
01:30 | 2023-06-09
01:15 | 2023-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website