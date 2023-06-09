لقطة مرعبة.. شاهد السوري اللاجئ طاعن الأطفال بفرنسا وهو ينتزع رضيعا من أمه ويطعنه!

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة مرعبة للسوري الذي هاجم بسكين، مجموعة من أطفال دار حضانة كانوا يلعبون قرب بحيرة في مدينة أنسي في الألب الفرنسية.

وظهر الرجل وهو يحاول انتزاع رضيع هولندي عمره 22 شهرا من عربة كانت تجرها أمه التي راحت تصرخ وتستغيث لتمنعه من نواياه. الا أن عبد المسيح حنون، تمكن من طعنه بسكين، طعن بها 5 آخرين فيما بعد، بينهم 3 أطفال، ثم أدركه أفراد من الشرطة واعتقلوه بعد أقل من 4 دقائق.

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وبحسب شاهد عيان، قابله مراسل من راديو France Bleu المحلي، فإن عبد المسيح، البالغ 31 عاما، كان يتردد يوميا طوال الشهرين الماضيين على حديقة Pâquier حيث هاجم متواجدين فيها أمس، والممتدة على ضفة لبحيرة، معظمها منتجع سياحي في مدينة Annecy بمنطقة الألب الفرنسية "وكان يبقى من الصباح إلى المساء، والجميع رآه قليلا لأنه كان بمفرده دائما" كما قال.





وما قام به حنون "لا دوافع إرهابية واضحة له حتى الآن" طبقا لما أعلنت Line Bonnet المدعي العام بالمدينة لمراسلين.

رئيسة الوزراء Élisabeth Borne، قالت بمؤتمر صحافي عقدته في ما بعد، أن تحقيقا تم فتحه، وأن الطاعن هو طالب لجوء "غير معروف لأجهزة الاستخبارات، وليس له تاريخ نفساني محدد" ووصفت هجومه بأنه "بغيض، لا يوصف، والبلد كله مصدوم" وفق تعبيرها.





الا أن وزير الداخلية الفرنسي Gérald Darmanin ذكر في مقابلة أجرتها معه قناة TF1 التلفزيونية، أن سلطات الهجرة رفضت منذ 5 أيام منح حنون حق اللجوء "لأسباب لم يذكرها" وأن الوزير استغرب حين علم أنه "طلب اللجوء أيضا في سويسرا وايطاليا".

يشار إلى أن فرنسا كانت شهدت خلال السنوات الماضية، سلسلة من الهجمات الإرهابية الدامية، فضلا عن حوادث طعن وذبح متفرقة. (العربية)