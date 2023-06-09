Advertisement

عربي-دولي

بعد الانتخابات التركية.. كليجدار أوغلو يتلقى أقوى ضربة!

Lebanon 24
09-06-2023 | 01:05
A-
A+
Doc-P-1075701-638218932005133776.png
Doc-P-1075701-638218932005133776.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انفجرت خلافات حادة في صفوف أكبر أحزاب المعارضة بنهاية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، أشهرها هذه الأيام ما بين كمال كليجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري، والقيادي في الحزب أكرم إمام أوغلو.
Advertisement

وفي الساعات الأخيرة، وصل الخلاف لأقصاه، بتصريح إمام أوغلو، وهو عمدة إسطنبول حاليا، بضرورة التغيير، في إشارة للرغبة في ترك كليجدار أوغلو رئاسة الحزب، محملا إياه مسؤولية خسارة المعارضة انتخابات رئاسة البلاد، والتراجع في الانتخابات البرلمانية.

ويختلف محللان سياسيان تركيان في تعليقهما لموقع "سكاي نيوز عربية" حول مَن الرجلين سيكون له الكلمة الفصل والبقاء في الحزب.

إمام أوغلو ينقد علنا
في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء الماضي، طالب أكرم إمام أوغلو بتغيير شامل في قيادة حزب الشعب الجمهوري.

وقال: "نحن ندرك أن التغيير لن يحدث بتغيير بعض القيادات أو الأعضاء، فما زلت أعبر بكل قوتي عن المطالبة بالتغيير، فالمجتمع لديه حاجة للتغيير"، وإنه "لا يمكن أن نتوقع نتائج مختلفة بفعل نفس الأشياء".

ومبررا مطلبه هذا أضاف: "هناك حاجة إلى النقد الذاتي والمحاسبة"، "لقد خسرنا 3 انتخابات رئاسية في 9 سنوات"، وأنه "يجب فحص هذه العملية على أعلى مستوى".

وخاض كليجدار أوغلو سباقا صعبا أمام الرئيس رجب طيب أردوغان على رئاسة البلاد، انتهى بفوز أردوغان بنسبة 52.2 بالمئة، وحصول كليجدار أوغلو على 47.8 بالمئة.

حظوظ المواجهة
الصحفي بالتلفزيون التركي، سمير العركي، يرى أن ما وصفها بـ"المواجهة المفتوحة" بين إمام أوغلو وكليجدار أوغلو تكبر يوما بعد الآخر.

وعن توقعه لنهاية الخلاف بين الرجلين، يقول العركي، إن أكرم "يجيد التحرك على مواقع التواصل، ويجيد "الشو" وجذب الفئات العمرية الأقل سنا، وله لوبي إعلامي ليس بالسهل، واستطاع ضم جريدة سوزجو وكبار الصحفيين فيها أمثال إسماعيل صايماز وفاتح برتكال، ويساندونه الآن بقوة".


تغيير قادم
أما المحلل السياسي التركي، مراد سابونجو، فلا يستبعد حصول تغيير في رئاسة الحزب كما يطالب أكرم إمام أوغلو.

ويوضح سابونجو، أن ما طالب به إمام أوغلو: "لا يمكن سد الآذان أمامه، وأمام التغيير الذي يرغب فيه المجتمع".(سكاي نيوز)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:55 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:45 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:41 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:30 | 2023-06-09
04:10 | 2023-06-09
04:00 | 2023-06-09
03:52 | 2023-06-09
03:30 | 2023-06-09
03:06 | 2023-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website