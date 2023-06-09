بعد توجيه 7 اتهامات له.. ترامب يرد بفيديو جديد: أنا بريء وسأحاربهم وأربح

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ردّ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على توجيه 7 اتهامات فيدرالية له في قضية الوثائق السرية التي عثر عليها في منزله بمار إيه لاغو في بالم بيتش العام الماضي بالقول: " أنا بريء.. يحاولون تشويه سمعتي من أجل أن يفوزوا في الانتخابات.. هذه مجرد خدعة!".فقد ظهر ترامب الساعي إلى ولاية جديدة في البيت الأبيض بالانتخابات الرئاسية المقبلة، بفيديو على حسابه في منصة "تروث سوشيل" اليوم الجمعة متهماً الديمقراطيين بمحاولة تشويه سمعته عبر تلك الاتهامات الزائفة بهدف الفوز في الانتخابات الرئاسية".أكثر رئيس شعبيةوقال: "يلاحقون أكثر رئيس جمهورية شعبية في تاريخ الولايات المتحدة لأنني متقدم في استطلاعات الرأي سواء بوجه الرئيس الحالي جو بايدن، أو حتى الجمهوريين.كما أعرب عن أسفه الشديد لتلك الملاحقات، قائلا "نحن أمة في حالة انحدار تام ومع ذلك يلاحقون رئيسًا شعبيًا حصل على أصوات أكثر من أي رئيس في منصبه، في تاريخ بلادنا"تدخل سافر في الانتخاباتإلى ذلك، اعتبر أن لائحة الاتهامات الموجهة ضده مجرد حرب وتدخل سافر في الانتخابات، عبر استخدام وزارة العدل، ومكتب التحقيقات الفيدرالي.ورأى أن هذا النمط من التلفيقات مستمر منذ سبع سنوات من أجل تشويه سمعته، من قبل الديمقراطيين وهيلاري كلينتون.كذلك أكد أنه سيحارب ولن يستسلم. وختم مشددا على أنه بريء وسوف يثبت ذلك مرة أخرى، مثلما فعل طيلة السنوات السبع الماضية."وثائق سريةوتحقق وزارة العدل فيما إذا كان ترمب تعامل بشكل خاطئ مع مئات الوثائق السرية التي احتفظ بها بعد مغادرة البيت الأبيض عام 2021. كما ينظر جزء من التحقيق فيما إذا كان الرئيس السابق أو آخرون قد سعوا لعرقلة تحقيقات الحكومة.يشار إلى أن محققين كانوا صادروا قبل عام تقريبا نحو 13 ألف وثيقة من منتجع مار لاغو الذي يمتلكه ترمب في بالم بيتش بولاية فلوريدا، 100 منها مصنفة "سرية".دعاوى أخرىوهذه هي المرة الثانية التي توجه فيها اتهامات إلى ترمب، الذي أصبح أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يواجه تهما جنائية.ففي نيسان الماضي (2023) دفع ببراءته في 34 تهمة جنائية تتصل بتزوير سجلات تجارية فيما يتعلق بأموال دُفعت لممثلة أفلام إباحية لشراء صمتها قبل انتخابات عام 2016.كذلك، واجه دعوى مدنية في أيار الماضي، حيث قررت هيئة محلفي محكمة اتحادية في مانهاتن أن عليه دفع تعويض خمسة ملايين دولار إلى إي. جين كارول، وهي كاتبة عمود سابقة في مجلة إيل، بسبب الاعتداء جنسيا عليها، ثم التشهير بها من خلال وصفها بأنها كاذبة.(العربية)