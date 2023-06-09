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عربي-دولي

نائبة أميركية تطالب بسجن بايدن.. والسبب؟

Lebanon 24
09-06-2023 | 01:45
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طالبت عضو الكونغرس الأميركي مارجوري تايلور غرين، بإيداع الرئيس الأميركي جو بايدن، السجن في حالة تورطه بجريمة فساد، واستلام رشوة بقيمة 5 ملايين دولار.

وقالت مارجوري تايلور في مقابلة مع وكالة "ديلي كولر": "أولا يجب محاكمة الرئيس بايدن في جريمة فساد، ثانيا، يجب فتح تحقيق ضده".
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وأشارت الى أن "وثيقة مكتب التحقيقات الفيدرالي، التي تشير إلى الفساد المزعوم، تستلزم المساءلة، خاصة أنها تكشف التورط ومكتب التحقيقات الفيدرالي لديه أدلة عن ذلك".

وتلقى السيناتور الجمهوري الأميركي، تشاك غراسلي في وقت سابق، رسالة تكشف تورط الرئيس بايدن في جريمة فساد كبيرة، واستلام رشوة بقيمة 5 ملايين دولار، ومكتب التحقيقات الفيدرالي لديه أدلة عن ذلك.

كما وصف مصدر سري بمكتب التحقيقات الفيدرالي مبلغ الرشوة بأنه "موثوق للغاية".

وأوضحت قناة "فوكس نيوز"، في وقت سابق، أن الشخص الذي يقف وراء المعلومات التي تفيد بأن نائب الرئيس أوباما آنذاك جو بايدن، كان متورطا في مخطط رشوة إجرامية مع مواطن أجنبي، هو مصدر بشري سري "موثوق به للغاية" لمكتب التحقيقات الفيدرالي، وتم استخدامه من قبل المكتب في مسائل تحقيق متعددة تعود إلى فترة إدارة أوباما. (روسيا اليوم)
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