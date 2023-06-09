Advertisement

عربي-دولي

من جديد.. قطار يخرج عن مساره في ولاية أريزونا (فيديو)

Lebanon 24
09-06-2023 | 02:24
A-
A+
Doc-P-1075729-638218995553408269.jpg
Doc-P-1075729-638218995553408269.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خرج قطار عن مساره، مساء يوم أمس الخميس في ولاية أميركية، في حادثة لم تعد نادرة، حيث تكررت في عدة ولايات أميركية، لا سيما أريزونا .


وحسب المعلومات، فإن قطار الشحن الذي كان متوجه إلى ولاية كاليفورنيا، كان يحمل على متنه سيارات وشاحنات.
 
Advertisement
وكشفت هيئة سكة حديد BNSF أن الحادث وقع عند حوالي الساعة 11:20 مساء (بالتوقيت المحلي) يوم الأربعاء، مبينة أن القطار كان يسير بسرعة تصل إلى 50 ميلا في الساعة عندما خرج عن مساره بالقرب من بعض المنازل.


وأفادت السلطات بأن ما مجموعه 23 عربة قطار خرجت عن مسارها وأصيبت بأضرار جسيمة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
 



وقال ويس ديسون، مدير مقاطعة كوكونينو لإدارة الطوارئ، إنه لا مخاوف بيئية أو مخاطر، لكن الفوضى ستستغرق عدة أيام لتنظيفها. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:55 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:45 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:41 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:30 | 2023-06-09
04:10 | 2023-06-09
04:00 | 2023-06-09
03:52 | 2023-06-09
03:30 | 2023-06-09
03:06 | 2023-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website