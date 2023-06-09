من جديد.. قطار يخرج عن مساره في ولاية أريزونا (فيديو)

خرج قطار عن مساره، مساء يوم أمس الخميس في ولاية أميركية، في حادثة لم تعد نادرة، حيث تكررت في عدة ولايات أميركية، لا سيما أريزونا .





وحسب المعلومات، فإن قطار الشحن الذي كان متوجه إلى ولاية كاليفورنيا، كان يحمل على متنه سيارات وشاحنات.

There was a train derailment this morning east of Williams. At least 20 cars involved. It derailed near a home. We are working to get more information. Here's a picture from Coconino County Emergency Management. #Williams #Flagstaff pic.twitter.com/2YWf2nmJVL — KAFF News (@kaffnews) June 8, 2023 Advertisement

وكشفت هيئة سكة حديد BNSF أن الحادث وقع عند حوالي الساعة 11:20 مساء (بالتوقيت المحلي) يوم الأربعاء، مبينة أن القطار كان يسير بسرعة تصل إلى 50 ميلا في الساعة عندما خرج عن مساره بالقرب من بعض المنازل.





وأفادت السلطات بأن ما مجموعه 23 عربة قطار خرجت عن مسارها وأصيبت بأضرار جسيمة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.