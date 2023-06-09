من جديد.. قطار يخرج عن مساره في ولاية أريزونا (فيديو)

خرج قطار عن مساره، مساء يوم أمس الخميس في ولاية أميركية، في حادثة لم تعد نادرة، حيث تكررت في عدة ولايات أميركية، لا سيما أريزونا .
وحسب المعلومات، فإن قطار الشحن الذي كان متوجه إلى ولاية كاليفورنيا، كان يحمل على متنه سيارات وشاحنات.
وكشفت هيئة سكة حديد BNSF أن الحادث وقع عند حوالي الساعة 11:20 مساء (بالتوقيت المحلي) يوم الأربعاء، مبينة أن القطار كان يسير بسرعة تصل إلى 50 ميلا في الساعة عندما خرج عن مساره بالقرب من بعض المنازل.
وأفادت السلطات بأن ما مجموعه 23 عربة قطار خرجت عن مسارها وأصيبت بأضرار جسيمة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
وقال ويس ديسون، مدير مقاطعة كوكونينو لإدارة الطوارئ، إنه لا مخاوف بيئية أو مخاطر، لكن الفوضى ستستغرق عدة أيام لتنظيفها. (روسيا اليوم)