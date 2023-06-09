شاهد: صرخ بابا في آخر لحظاته.. هذه صورة السائح الروسي ضحية القرش القاتل في مصر!

ناشد السائح الروسي البالغ 23 عاماً والده لإنقاذه قبل أن تلتهمه سمكة القرش في منتجع الغردقة بمصر.



فقد سمع صوت الشاب وهو يصرخ "بابا" أثناء تعرضه لهجوم من سمكة قرش أمس الخميس، وشاهد السائحون في رعب من الشاطئ القرش وهو يسحبه تحت الماء فيما تمكنت صديقته المذهولة من الفرار.

وأظهر فيديو تم تصويره من الشاطئ الشاب فلاديمير بوبوف يصرخ بيأس "بابا، بابا"، بينما كان القرش المفترس يطارده في الماء، ويحيط به قبل أن يشن الهجوم.

#البحر_الأحمر #التهام_سمكة_قرش

من نوع tiger shark🦈🦈

لجسد سائح روسي بشاطئ دريم بالغردقه و تم التهام جسد السائح بالكامل ما عدا ساقه و اصابة سائحه إخري

سلم يا رب والحمدلله تم صيده من البحر الاحمر في الغردقة #الغردقه pic.twitter.com/gS0bkhGbUN — Mohamed Assad (@MohamedAssad221) June 9, 2023 Advertisement





وظهر وهو يحاول يائساً السباحة باتجاه الشاطئ، ولكن يبدو أنه يتعرض للهجوم من قبل سمكة القرش بينما لا يزال في المياه العميقة.



ويُرى جسده وهو يدور في الماء، في حين رجليه ترتفعان فوق السطح بينما يصرخ المتفرجون المرعوبون للشاب لكي يسبح.

وفجأة توقف تناثر الماء، وعاد رأس السائح الروسي إلى السطح. وظهر في الفيديو وكأنه يتحرك في الماء مرة أخرى، ولكن ببطء.





ويمكن سماعه وهو يصرخ "بابا" يطلب المساعدة، حيث يتحول لون بعض الماء إلى اللون الأحمر.





وظهر رأس الشاب فوق الماء للمرة الأخيرة، وشوهد جسد القرش يتلوى في المحيط حيث يبدو أنه يأكل جسده ويسحبه إلى أسفل.





والضحية لم يكن سائحاً بل مقيماً دائماً في مصر، وفق القنصل العام لروسيا في الغردقة فيكتور فوروباييف.