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عربي-دولي

ابن غير شرعي: هو نجم بوب ومدلل.. تعرفوا إلى "طفل" شويغو الثري!

Lebanon 24
09-06-2023 | 03:06
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أعلن حلفاء للمعارض الروسي المعتقل اليكسي نافالني وجود ابن "غير شرعي" لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغي، يدعى دانيلا سيبونوف، وهو نجم بوب معروف ينشط بمواقع التواصل.

وزعم فريق نافالني أمس الخميس أنه تعرف على شيبونوف البالغ من العمر 22 عاماً بعد إجراء تحقيق، بحسب ما نقلت صحيفة "تلغراف" البريطانية.
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ويبدو أن شيبا كما يلقب، بدأ مسيرته الغنائية قبل فترة وجيزة من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث كان يقوم بإخراج مقاطع فيديو على "تيك توك" ويظهر نفسه وهو يوقع أغلفة أغاني البوب في نفس يوم الذي بدأت فيه الحرب.

لم يخدم في الجيش
فيما يمتلئ حسابه بصور تدل على حياة الرخاء والراحة التي يعيشها، بدءاً من القيادة حول موسكو المضاءة بغروب الشمس في سيارة مكشوفة إلى الاستمتاع بكأس العالم في قطر العام الماضي.

وشيبا لا يحتاج لتأجيل خدمته العسكرية وفق فريق نافالني، فوالده لم يرسله إلى الخطوط الأمامية.

بدورها، قالت ماريا بيفشيخ، حليفة نافالني: "سيقاتل آخرون من أجله".
 
 
 
 
يحب السفر
وفي قصة حديثة على حسابه في إنستغرام، قال إنه يحب السفر في جميع أنحاء أوروبا ويحب أن يفعل ذلك مرة أخرى هذا الصيف.

وأغلق المغني الناشئ حسابه على إنستغرام بعد أقل من ساعة من ظهور التحقيق الذي يقوده فريق نافالني.

فيما حصل حسابه على "يوتيوب" الذي يضم 699 مشتركاً على 90 ألف مشاهدة لأول فيديو موسيقي له، يدعى "Let Me In"، حيث يؤدي فيه بعض الألعاب البهلوانية مع امرأة شابة.

عشيقة شويغو
وتم التعرف على شيبا على أنه الابن الأكبر لإيلينا شبونوفا، وهي مضيفة طيران سابقة قيل إنها عشيقة شويغو في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وواصلت شيبونوفا إنشاء شركة حققت في السنوات الأخيرة ملايين من صفقات التوريد المربحة مع كل من حالات الطوارئ ووزارات الدفاع، وكان شويغو حينها وزيراً للدفاع.

وأدرج ابنها على أنه مالك اثنين من أكبر العقارات الفاخرة في موسكو وهو في سن 19 عاماً.(العربية)



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