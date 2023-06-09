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عربي-دولي

كارثة انهيار "سد كاخوفكا"... مخاطر تمتد لعقود من الزمن

Lebanon 24
09-06-2023 | 08:00
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أشارت "العربية" الى ان التداعيات التي خلفها انهيار سد "كاخوفكا" الضخم في جنوب أوكرانيا يوم الثلاثاء الماضي، ستترك آثارها المختلفة والكثيرة لسنوات طويلة مقبلة.

فقد أدت تلك الكارثة إلى غرق آلاف المنازل وتهجير آلاف السكان أيضا، فضلا عن أثرها على مستقبل الزراعة في البلاد، والشبكة الكهربائية أيضا، فضلا عن الأثر البيئي لنفوق العديد من الحيوانات وتضرر النباتات وغيرها.
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خطر لعقود
إلا أن خطراً قد يمتد لعقود، غفل عنه الجانبين المتصارعين الأوكراني والروسي، والملتهين بتقاذف التهم والمسؤوليات عن ضرب السد، الألغام.

فتلك الألغام التي اقتلعتها مياه فيضان في اتجاه مجرى النهر من سد كاخوفكا عبر مساحات شاسعة من جنوب أوكرانيا قد تشكل خطرا جسيما على المدنيين لعقود مقبلة.

لا سيما أن أماكن تواجدها ضاعت الآن، ولم يعد بإمكان الفرق أو المنظمات المعنية بهذا المجال، حصرها.

كما أنه يمكن لتلك الألغام أن تبقى نشطة لعقود، كما حصل في بعض المناطق، حيث عثر قبل سنوات في الدانمارك على ألغام فعالة تعود للحرب العالمية الثانية

هذا ما أكده إريك تولفسن رئيس وحدة التلوث بالأسلحة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قائلا "من قبل كنا نعرف أين توجد المخاطر، أما الآن فلا نعرف، كل ما نعرفه أنها في مكان ما صوب المصب".

كما أضاف في مقطع صوتي "نشعر بالرعب عندما نشاهد الأخبار الواردة" ، مضيفا أن ألغاما من الحرب العالمية الثانية عثر عليها تحت الماء في الدنمرك عام 2015 وكانت لا تزال نشطة، وفق رويترز.

القذائف أيضا
إلى جانب الألغام المضادة للأفراد، استخدم الجانبان كميات هائلة من قذائف المدفعية والألغام المضادة للدبابات

فقد زرع الجانبان الروسي والأوكراني المناطق الواقعة صوب مصب النهر بعد السد ألغاما مضادة للأفراد ومضادة للمركبات

يشار إلى أن الحرب في أوكرانيا، وهي الأكبر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، خلفت كميات هائلة من الألغام والذخائر غير المنفجرة عبر مساحات شاسعة من البلاد وهو خطر يحذر منه نشطاء منذ إرسال روسيا قواتها في فبراير من العام الماضي لغزو أوكرانيا.(العربية) 
المصدر: العربية
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