دبابة ألمانية تشتعل.. هل انطلق الهجوم الأوكراني المضاد؟ (فيديو)

طفت إلى السطح مشاهد جديدة تشي بأن ساعة الصفر للهجوم الأوكراني المضاد ضد القوات الروسية انطلقت فعلاً.



فقد انتشرت خلال الساعات الماضية بشكل واسع مشاهد لضرب دبابة ليوبارك 2 في الجنوب الأوكراني، كانت تتقدم باتجاه زابوريجيا التي يسير عليها الروس.



إذ شوهدت عدة دبابات قتالية من طراز ليوبارد 2 الألمانية التصنيع في منطقة زابوريجيا ضمن لقطات بثتها وزارة الدفاع الروسية أمس، لتنتشر على مواقع التواصل بشكل واسع.



ولعل ما أكد أن الهجوم انطلق تأكيد عدة مسؤولين أوكرانيين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم أن مرحلة نشطة من الهجوم المضاد بدأت بالفعل، وفق ما نقلت أمس وسائل إعلام أميركية.

⚡️#UPDATE It’s confirmed, Ukraine has lost at least 1 Leopard 2 tankpic.twitter.com/uk2f1FIFif https://t.co/23UD5WogD7 — War Monitor (@WarMonitors) June 8, 2023 Advertisement

صمت مطبق



في حين نفت وزارة الدفاع الأوكرانية، التي تتبع سياسة صارمة تتمثل في الصمت المطبق حول العمليات العسكرية، بدء الهجوم ضد الروس.



وكانت روسيا أعلنت صدّ هجوم للقوات الأوكرانية شارك فيه 1500 جندي في منطقة زابوريجيا الواقعة جنوبا، بعد معركة استمرت ساعتين. وقال وزير الدفاع سيرغي شويغو في تصريحات أمس إن الأوكران حاولوا اختراق دفاعات القوات الروسية، إلا أنهم منوا بخسائر فادحة وتراجعوا".



كما أشار إلى أنّ القوات الأوكرانية استخدمت في هجومها 150 عربة مدرّعة.(العربية)







