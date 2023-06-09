واشنطن وطهران تنفيان تقريراً عن اقترابهما من اتفاق نووي مؤقت

نفت الولايات المتحدة وإيران تقريرا صحفيا أفاد بأنهما تقتربان من التوصل لما وصف باتفاق نووي، مؤقت تقلص بموجبه طهران برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات عنها.



Advertisement

متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، نفى تلك التقارير، وأكد أن تلك المعلومات غير صحيحة ومضللة" في إشارة إلى تقرير نشره موقع "ميدل إيست آي" أمس الخميس نقلاً عن مصدرين لم يكشف عن هويتهما.

بدورها شككت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة بتلك المعلومات، قائلة "تعليقنا ممثال لما قاله البيت الأبيض.، حسب ما نقلت رويترز.



وكان المصدران المطلعان اللذان ذكرهما التقرير أشارا إلى أن أميركا "توصلت إلى اتفاق بشأن صفقة مؤقتة".



كما أوضحا أن طهران تعهدت بالتوقف عن تخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء 60% أو أعلى ومواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، مقابل تصدير ما يصل إلى مليون برميل نفط يومياً، وحصولها على "أموالها المجمدة في الخارج".

ويبحث المسؤولون الأميركيون والأوروبيون منذ أشهر عن طرق لكبح جماح برنامج طهران النووي منذ انهيار أو توقف المحادثات الأميركية الإيرانية غير المباشرة حول إعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين البلدين، التي جرت في فيينا على مدى أشهر طويلة العام الماضي، بمشاركة بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا.

ثم توقفت في اب الماضي، بعد أن تعثرت المحادثات الماراثونية التي أطلقت من أجل إحياء الاتفاق للحد من النشاطات النووية الإيرانية، مقابل رفع العقوبات الدولية.



أتى هذا التعثر بعد أن رفضت طهران مقترحا أو مسودة شبه نهائية قدمها الوسيط الأوروبي، وسط تزايد التوترات بين إيران وأميركا. (العربية)