Advertisement

عربي-دولي

أحدث ضربة جوية روسية على أوكرانيا.. هذا ما خلفته

Lebanon 24
09-06-2023 | 04:10
A-
A+
Doc-P-1075764-638219058879569381.jpg
Doc-P-1075764-638219058879569381.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد سلاح الجو الأوكراني في بيان، صباح اليوم الجمعة، أنه أسقط 4 صواريخ كروز و10 طائرات مسيرة هجومية خلال ضربة جوية روسية ليلا.

وأضاف أن القوات الروسية أطلقت 16 طائرة مسيرة و6 صواريخ كروز خلال الهجوم، وأن صاروخين آخرين أصابا هدفا مدنيا في وسط أوكرانيا خلال هجوم وقع في وقت سابق مساء الخميس.
Advertisement

وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية إن شخصا قتل وأصيب 3 وتسبب الحطام المتساقط في تدمير 4 بنايات.

ونشرت صورا على تيليغرام لفرق إطفاء تتعامل مع حطام مشتعل لما بدا أنه لمنازل سكنية.(سكاي نيوز)

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:55 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:45 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:41 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:30 | 2023-06-09
04:00 | 2023-06-09
03:52 | 2023-06-09
03:30 | 2023-06-09
03:06 | 2023-06-09
02:45 | 2023-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website