بأعجوبة... عامل سعوديّ ينجو من الموت

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطعا مصورا يظهر نجاة أحد العمال الأجانب من الموت بأعجوبة بعد أن صدمته سيارة مسرعة جدا في أحد الطرق السريعة بالعاصمة الرياض.وأظهر الفيديو سائق شاحنة لقطر السيارات أثناء سحبه مركبة متوقفة عند حافة إحدى الطرق السريعة في الرياض، قبل أن تصدمه سيارة مسرعة وتطرحه بقوة على الأرض.وبحسب موقع صحيفة "المرصد" الإلكترونية فإن قائد المركبة المسرعة فر هاربا بسيارته، ولم يتوقف للاطمئنان على العامل، بينما حضر قائد المركبة المعطلة مهرولا للإطمئنان عليه.ولم تشر الصحيفة إلى مدى الضرر الذي تعرض له العامل المصاب، أو حالته الجسدية بعد تلك الحادثة.واعتبر بعض المعلقين أن ثمة خطأ يقع على العامل لأنه لم يتبع إجراءات السلامة المعتادة في مثل هذه الحالات، إذ كان من المفترض أن يضع إشارات تحذير للسائقين قبل أن يبدأ بسحب السيارة المتوقفة.(الحرة)