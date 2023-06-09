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عربي-دولي
منطقة الشرق الأوسط عرضة لنشاط زلزالي "خطير".. هذا ما كشفه العالم الهولندي (فيديو)
Lebanon 24
09-06-2023
|
05:12
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أشار العالم الهولندي فرانك هوغربيتس إلى أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الوسطى وجنوب أفريقيا قد تعرضت في السابع من حزيران لموجة من التقلبات.
وحذر في أحدث فيديو له من أن المنطقة قد تكون عرضة لنشاط زلزالي بعد حوالي الستة أيام من يوم حدوث التقلبات، أي في الثالث عشر من حزيران. وقد يشهد هذا اليوم اقتراناً بين كل من الشمس وعطارد ونبتون يتبعه اقتران آخر بين كل من عطارد والزهرة وزحل الأمر الذي سيؤدي إلى نشاط زلزالي خطير. (رصد لبنان24)
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