منظومة "فيتبسك" في مروحية "كا – 52" تتصدى لهجوم 18 صاروخا في طلعة واحدة

حطّمت مروحية "كا – 52" الروسية رقما قياسيا بعد أن تصدت لهجوم 18 صاروخا مضادا للجو خلال طلعة واحدة في منطقة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.



أفادت بذلك وكالة "نوفوستي" الروسية التي أشارت إلى أن طاقم المروحية استخدم منظومة "فيتِبسك" المضادة لصواريخ "أرض – جو" التي أطلق عليها الطيارون لقب "بيض الحياة" لتشابه مظهرها الخارجي مع بيض الدجاج.

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ويذكر أن منظومة "فيتيبسك تنقذ بشكل منتظم حياة طياري المروحيات الذين يتعرضون دائما لنيران الصواريخ المحمولة المضادة للجو.



وقد سجلت في الآونة الأخيرة حالات تعرض المروحيات الروسية لنيران بضع منظومات دفاع جوي "أرض – جو" محمولة أجنبية الصنع. وعادت المروحيات كل مرة بسلام إلى مطاراتها. (روسيا اليوم)