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عربي-دولي

الخارجية الروسية: الغرب يحاول تحويل مولدوفا إلى أوكرانيا ثانية

Lebanon 24
09-06-2023 | 06:13
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي مخائيل غالوزين أن الغرب يحاول تحويل مولدوفا إلى أوكرانيا ثانية، مضيفا أن سلطات كيشيناو توافق على ذلك.
 
وقال غالوزين في بث قناة "روسيا 24"، اليوم الجمعة: "يتطلع الغرب غير المسؤول على الإطلاق بقصر نظر إلى مولدوفا من حيث احتمال تحويلها إلى أوكرانيا ثانية، ولسوء الحظ تشارك القيادة المولدوفية الحالية بنشاط في هذا".
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وشدد على أن موسكو لا تسعى إلى أي تصعيد في علاقاتها مع كيشيناو.

وأضاف: "يدور الحديث عن حقيقة أن القيادة المولدافية الحالية تتبع مسار السياسة الموالية للغرب والمشاركة في السياسة المناهضة لروسيا للولايات المتحدة وأتباعها، كما تتبع مسار إثارة هذا التصعيد في العلاقات مع روسيا". وأشار إلى أنه لا يوجد من جانب روسيا أي تصعيد لحدة التوتر في العلاقات مع الشعب المولدافي، مؤكدا أن روسيا لا تستخدم "مثل هذه الأساليب". (روسيا اليوم) 
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