خبير يُحذّر... خطر يُهدّد الاقتصاد العالمي

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حذر الخبير الاقتصادي، مكسيم أتشاكسوف، من عودة التضخم إلى مستويات مرتفعة في الاقتصاد العالمي في الفترة من 2025 إلى 2026، في ظل صعود أسعار النفط.وقال الخبير"في السنوات الأخيرة، هددت سياسة البنوك المركزية الرائدة في العالم التضخم، وفي العام 2023 وحده أجبر ارتفاع التضخم المنظمين على اتخاذ تدابير لمواجهة ارتفاع الأسعار".وأضاف "تشير البيانات إلى أن التضخم في الولايات المتحدة انخفض من 6% في شباط 2023 إلى 5% في آذار 2023 وإلى 4.9% في نيسان 2023. وفي ظل ذلك قد يكون النصف الثاني من عام 2023 هو فترة بداية التحول نحو تيسير السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الرائدة، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة".وتابع "وعلى الرغم من التباطؤ في التضخم في عام 2023 فقد يكون ذلك مؤقتا، إذ يشير الارتفاع الحاد في الأسعار، ولا سيما أسعار الغذاء، إلى احتمال ارتفاع التضخم مجددا".