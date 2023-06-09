اقتحام سجن في مصر وهروب 11 متهما





وكشف مصدر أمني تفاصيل الحادث، موضحًا ـنه تم القبض على متهم في إحدى القضايا وعقب دخوله مركز الشرطة توفى.

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وأضاف المصدر أن عائلته اقتحمت مركز الشرطة، ما أسفر عن هروب 11 متهما داخل الحجز. أعلنت صحيفة الفجر المصرية في خبر عاجل لها، عن تمكن 11 محتجزا في مركز شرطة العدوة، بمديرية أمن المنيا في صعيد مصر من الهروب بعد اقتحام الأهالي القسم عقب وفاة متهم.وكشف مصدر أمني تفاصيل الحادث، موضحًا ـنه تم القبض على متهم في إحدى القضايا وعقب دخوله مركز الشرطة توفى.وأضاف المصدر أن عائلته اقتحمت مركز الشرطة، ما أسفر عن هروب 11 متهما داخل الحجز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وضباط التنفيذ والبحث الجنائي لمعاينة مكان الحجز، وكيفية هروب المساجين بعد هجوم الأهالي على المركز.



وأكدت مصادر أمنية أن المحتجزين تم حجزهم على ذمة قضايا متنوعة، وتكثف مديرية أمن المنيا من جهودها لضبط المتهمين. (روسيا اليوم)