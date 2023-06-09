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اتفاق على وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة في السودان

Lebanon 24
09-06-2023 | 07:28
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توصل الجيش وقوات الدعم السريع، الجمعة، إلى اتفاق على وقف إطلاق نار في كافة أنحاء السودان لمدة 24 ساعة، برعاية سعودية أميركية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، أن المملكة والولايات المتحدة "تعلنان عن توصل ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى الاتفاق".
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وحسب إعلان الخارجية السعودية، يبدأ وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة السادسة من صباح السبت بتوقيت الخرطوم.
 
وسبق أن توصل طرفا الصراع في السودان إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار أكثر من مرة، لكنها لم تكن تحظ بالاحترام اللازم. (سكاي نيوز عربية) 
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