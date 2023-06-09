الدفاع الروسية: قواتنا أحبطت هجومين للقوات الأوكرانية باتجاه زابوريجيا

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنها واصلت صد الهجمات الأوكرانية في منطقة زابوريجيا الجنوبية، بحسب ما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.



وبشكل منفصل، قالت وزارة الدفاع إنها شنت ضربة بعيدة المدى على "ذخيرة وأسلحة أجنبية الصنع" خلال الليل.

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وكان مسؤول روسي قد أوضح أن منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا تشهد منذ صباح اليوم "معارك طاحنة" رأى فيها مراقبون بدايات هجوم كييف المضاد والمرتقب، مع أن أوكرانيا ما زالت تلتزم الصمت في هذا الشأن.



وقال فلاديمير روفوغ عبر تليغرام إنه "في الوقت الحالي، استؤنفت معارك طاحنة في منطقة بين أوريخوفو (الاسم الروسي لأوريخيف) وتوكماك"، على مستوى خط المواجهة الحالي بين القوات الروسية والأوكرانية. (العربية)