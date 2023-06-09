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عربي-دولي

ماذا قالت والدة وطليقة اللاجىء السوري الذي طعن الأطفال في فرنسا؟

Lebanon 24
09-06-2023 | 08:18
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لا تزال فرنسا تحت هول الصدمة من الجريمة المروعة التي شهدتها بلدة آنسي الألبية، أمس الخميس، حين هاجم لاجئ سوري ثلاثيني أطفالاً في حديقة عامة، مصيباً 4 صغار لا يتجاوزر عمر أكبرهم الـ 3 سنوات.

وفيما أكدت الشرطة الفرنسية أن المهاجم الذي يدعى عبد المسيح، وهو سوري الجنسية وكان يتمتع بوضعية اللاجئ قانوناً، عبرت طليقته السويدية عن صدمتها مما حصل.
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وقالت الشابة التي بدت مرتبكة وغير مستوعبة ما جرى في اتصال مع شبكة "بي أم تي في"، إن عبد المسيح كان رجلا صالحاً، وشخصا غير عنيف على الإطلاق.

كما أكدت أنه كان أبا صالحاً لطفلهما البالغ من العمر 3 سنوات.

وكانت زوجته السابقة التي طلبت عدم كشف اسمها قالت سابقا لفرانس برس إنه "اتصل بها قبل حوالي أربعة أشهر.. وكان يعيش في كنيسة".

كذلك أضافت أنه غادر السويد لأنه لم يتمكن من الحصول على جنسية البلد.

بدورها عبرت والدته المقيمة منذ 10 سنوات في الولايات المتحدة، عن صدمتها مما فعله ابنها. وقالت إن طليقته ذكرت لها سابقا أنه كان مكتئبا بسبب رفض السلطات السويدية طلبين تقدم بهما للحصول على الجنسية. (العربية)
 
 
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