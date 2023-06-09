دخان حرائق كندا يصل إلى دولة أوروبيّة... من هي؟

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رُصد الدخان الناجم عن حرائق الغابات المشتعلة في كندا على بعد آلاف الكيلومترات في النرويج هذا الأسبوع، حسبما أفاد معهد أبحاث البيئة والمناخ التابع للدولة الاسكندنافية، الجمعة.وقال الباحث نيكولاوس إيفانغليو لـ"فرانس برس"، إنه تم رصد تركز "ضعيف جدا" لجزيئات الدخان منذ الإثنين، خصوصا في مرصد بركينيس جنوبي النرويج.وتفاوتت القياسات بناء على شدة الحرائق واتجاه الرياح وهطول الأمطار.وأضاف: "لا نرى أي ذرات خطيرة، لذا لا نرى أي مشكلة بيئية (في النرويج) أو مخاطر صحية جدية". (سكاي نيوز عربية)