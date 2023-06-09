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عربي-دولي

معتقل مقيد اليدين يقتل ضابطا داخل مركز شرطة

Lebanon 24
09-06-2023 | 11:00
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نشرت شرطة لندن مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق شاب موقوف النار على نقيب شرطة، داخل مركز أمن جنوبي العاصمة البريطانية، فيما كان يقدم له شروحا بشأن وضعه القانوني.

ويظهر مقطع الفيديو الشاب الموقوف وهو مصفد اليدين، تحت إمرة عنصرين من الشرطة داخل غرفة التوقيف، فيما كان النقيب يوضح له سبب توقيفه وهو حيازة الرصاص بشكل غير قانوني.
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وبدا عنصرا الشرطة وهما يطلبان من الموقوف أن يجلس، ثم دخل النقيب مات راتانا وقام بتعريف نفسه، موضحا أنه مسؤول عن التوقيف فقط وليس معنيا بالتحقيق.

وخاطب الموقوف قائلا: "جرى توقيفك على إثر الاشتباه في حيازتك لرصاص وذخيرة مع نية ارتكاب جنايات من صنف ب، هل ثمة شيء آخر؟"، ثم أجاب الشرطيان الآخرين: "لا، ليس هناك شيء آخر".

وعندئذ قال النقيب: "تماما، ليست هناك موافقة حتى الآن على اعتقالك، لكن بوسعي أن أمنح إذنا بتفتيشك بموجب القانون".

لكن الشاب الموقوف، وعمره 23 سنة، سرعان ما تحرك وأطلق النار من سلاح كان يخبئه على ما يبدو، موديا بحياة النقيب.

وذهبت الرصاصة الأولى إلى الصدر، والثانية إلى الساق، بينما أصابت الثالثة جدار الزنزانة، وهي 3 رصاصات أطلقت كلها في غضون ثوان، أما الرابعة فأصابت الموقوف دي زويسا في الرقبة.

وتمت السيطرة على الشابة بصعوبة، في الواقعة التي دارت خلال 16 ثانية فقط وانتهت بحادثة مأساوية، وسط حملة تعاطف مع الشرطي الذي لقي حتفه وهو يؤدي عمله. (سكاي نيوز)

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