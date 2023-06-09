إعتداء "خطير" على مدرسة يهزّ بريطانيا... من هو المهاجم وكم بلغ عدد الجرحى؟

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أصيب ثلاثة أشخاص، من بينهم تلميذان، بجروح خطيرة بعد أنباء عن اعتداء على مدرسة خاصة في مدينة ديفون، في جنوب غرب بريطانيا.وتم استدعاء الشرطة إلى مبنى في موقع مدرسة بلونديل في تيفرتون بعد ورود تقارير عن اعتداء خطير.وألقت الشرطة القبض على صبي يبلغ من العمر 16 عاما للاشتباه في ثلاث تهم بالتسبب في أذى جسدي خطير عن قصد.وأكدت الشرطة أنه لا يزال رهن الاحتجاز لديها.وقال أنتوني هارت، قائد الشرطة المحلية: "هذه حادثة مؤلمة للغاية بالنسبة للمجتمع المدرسي وسنواصل العمل عن كثب مع المدرسة، وتقديم الدعم للمعنيين".وأضاف: "في الوقت الحالي، من المفهوم أن جميع الأطراف المعنية مرتبطة بالمدرسة. وأنا حريص على طمأنة المجتمع بأنه لا توجد مخاطر أكبر، ولا نبحث عن أي شخص آخر على علاقة بالحادث"، مؤكدا "أننا سنواصل عمليات البحث والاستفسارات في محيط المدرسة بينما نحن في المرحلة الأولى من تحقيقنا". (روسيا اليوم)