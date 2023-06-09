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إقتصاد

متى سيعود الاقتصاد الروسي إلى مستواه قبل اندلاع الأزمة؟

Lebanon 24
09-06-2023 | 12:00
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رسمت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا نظرة متفائلة لأداء الاقتصاد الروسي، وقالت إن الاقتصاد الوطني سيعود إلى مستواه بالكامل ما قبل الأزمة في العام 2024.

وأشارت المسؤولة، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة عقب اجتماع مجلس إدارة المركزي الروسي حول السياسة النقدية، إلى أن الاقتصاد الروسي يواصل التعافي ويعود إلى مستواه قبل الأزمة.
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ولفتت إلى أن قطاعات اقتصادية كالسياحة الداخلية والتعدين والهندسة الميكانيكية أصبحت نقاط نمو وستعود إلى مستوى ما قبل الأزمة في العام 2024. (روسيا اليوم)


إقتصاد

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