​بوتين كشف الموعد... متى ستنشر روسيا أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا؟

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، في اجتماع في سوتشي، إنّ "روسيا ستبدأ نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا بعد اكتمال جاهزية المرافق بين السابع والثامن من تموز".وبحسب بيان للكرملين، قال بوتين: "كل شيء يمضي حسب الخطة، كل شيء مستقر". (سكاي نيوز)