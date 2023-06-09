Advertisement

عربي-دولي

​بوتين كشف الموعد... متى ستنشر روسيا أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا؟

Lebanon 24
09-06-2023 | 09:30
A-
A+
Doc-P-1075860-638219238373572418.jpg
Doc-P-1075860-638219238373572418.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، في اجتماع في سوتشي، إنّ "روسيا ستبدأ نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا بعد اكتمال جاهزية المرافق بين السابع والثامن من تموز".
Advertisement

وبحسب بيان للكرملين، قال بوتين: "كل شيء يمضي حسب الخطة، كل شيء مستقر". (سكاي نيوز)
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:22 | 2023-06-09
11:00 | 2023-06-09
10:48 | 2023-06-09
10:25 | 2023-06-09
10:00 | 2023-06-09
09:58 | 2023-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website