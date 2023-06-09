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عربي-دولي

لماذا تخفي أوكرانيا خسائرها خلال الهجوم المضاد؟

Lebanon 24
09-06-2023 | 10:48
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صرحت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، بأن كييف لا تنشر بيانات عن خسائر القوات الأوكرانية خلال الهجوم المضاد، بسبب الحرب الإعلامية بين روسيا وأوكرانيا.

وكتبت على قناتها في "تيليغرام": "الحروب الحالية تدور في بُعدين - حقيقي ومعلوماتي. في فضاء المعلومات، المعارك ليست أقل شراسة. ولديها أيضا مهام وقواعد وقوانين معينة".
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وأضافت ماليار أنه كلما تم الوصول إلى المزيد من المعلومات عن العدو، كان من الأسهل التنبؤ بقدراته وخططه. (روسيا اليوم)
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