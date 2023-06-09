لماذا تخفي أوكرانيا خسائرها خلال الهجوم المضاد؟

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صرحت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، بأن كييف لا تنشر بيانات عن خسائر القوات الأوكرانية خلال الهجوم المضاد، بسبب الحرب الإعلامية بين روسيا وأوكرانيا.وكتبت على قناتها في "تيليغرام": "الحروب الحالية تدور في بُعدين - حقيقي ومعلوماتي. في فضاء المعلومات، المعارك ليست أقل شراسة. ولديها أيضا مهام وقواعد وقوانين معينة".وأضافت ماليار أنه كلما تم الوصول إلى المزيد من المعلومات عن العدو، كان من الأسهل التنبؤ بقدراته وخططه. (روسيا اليوم)