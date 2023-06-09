Advertisement

عربي-دولي

البنتاغون: حزمة مساعدات جديدة بملياري دولار للدفاع الجوي الأوكراني

Lebanon 24
09-06-2023 | 11:22
A-
A+
Doc-P-1075900-638219318101030750.jpg
Doc-P-1075900-638219318101030750.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، حزمة مساعدات جديدة بملياري دولار للدفاع الجوي الأوكراني.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"واشنطن بوست": هجوم أوكرانيا المضاد "بدأ بالفعل"
lebanon 24
09/06/2023 20:29:57 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن: لا أدلة لتحديد الجهة المسؤولة عن تفجير السد بأوكرانيا
lebanon 24
09/06/2023 20:29:57 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف: أوكرانيا دولة إرهابية يتم توجيهها كالدمية من لندن وواشنطن
lebanon 24
09/06/2023 20:29:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"غلوبال تايمز": تدخل واشنطن في أوكرانيا سيخلق عواقب وخيمة وآثارا سلبية
lebanon 24
09/06/2023 20:29:57 Lebanon 24 Lebanon 24

واشنطن

أوكرانيا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:03 | 2023-06-09
12:21 | 2023-06-09
12:19 | 2023-06-09
12:02 | 2023-06-09
12:00 | 2023-06-09
12:00 | 2023-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website