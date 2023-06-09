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عربي-دولي
أوكرانيا تفوز بمعركة جديدة.. الأزمة استمرت عقوداً
Lebanon 24
09-06-2023
|
11:26
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قضت المحكمة العليا الهولندية، بضرورة تسليم مجموعة لا تقدر بثمن من ذهب منطقة القرم إلى أوكرانيا، بعد معركة قضائية استمرت نحو عقد.
وتمت إعارة الكنوز المعروفة باسم "الذهب السكيثي" إلى متحف آلارد بيرسون في امستردام قبل قيام موسكو بضم شبه جزيرة القرم عام 2014.
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وطالبت أوكرانيا و4 متاحف في القرم بإعادة الكنوز إليها، ولكن المتحف أكد أنه لن يقوم بذلك إلا عندما يقرر القاضي إلى أي طرف سيتم تسليمها.
وذكرت المحكمة الهولندية أنه يتوجب على المتحف "تسليم الكنوز الفنية إلى دولة اوكرانيا وليس إلى متاحف القرم".
وأورد بيان أنه "بهذا القرار، أنهت المحكمة العليا هذا النزاع".
وجاء قرار، الجمعة، تأكيدا لقرارات سابقة صادرة عن محاكم هولندية أدنى قضت بإعادة هذه الكنوز إلى كييف- وليس للمتاحف التي قدمت الالتماس- لحمايتها "في انتظار الاستقرار في شبه جزيرة القرم".
ورأى القضاة أن لأوكرانيا "مصلحة مشروعة في حماية تراثها الثقافي".
وفي حين رحبت كييف بالأحكام القضائية السابقة التي حكمت لصالحها ووصفتها بالانتصار، نددت موسكو بقرارات ذات دوافع سياسية.
وجاءت قرارات المحاكم السابقة قبل الاجتياح الروسي لأوكرانيا العام الماضي.
من جانبه، قال متحف آلارد بيرسون إنه لا يعلم متى سيتم إعادة هذه الكنوز إلى أوكرانيا.
وقال مسؤول في المتحف لوكالة "ايه إن بي" الهولندية إن "هذا الأمر سيتم تحديده بالتعاون مع أوكرانيا".
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