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عربي-دولي

بوتين يحسمها: الهجوم الأوكراني المضاد "بدأ"

Lebanon 24
09-06-2023 | 12:02
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وسط التكهنات الدائرة حول موعد انطلاق الهجوم الأوكراني المضاد ضد القوات الروسية، والذي كان مقرراً في الربيع المنصرم، قبل أن يؤجل لتفادي الخسائر البشرية الفادحة، حسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأمر.
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فقد أكد بوتين، اليوم الجمعة، أن الهجوم المضاد الذي تعد له أوكرانيا منذ أشهر "بدأ" على الجبهة، لكن قوات كييف لم تتمكن من "تحقيق أهدافها"، وفق فرانس برس.

كما أضاف في فيديو بثه على تلغرام مراسل للتلفزيون الروسي العام: "يمكننا أن نؤكد تماماً ان هذا الهجوم بدأ"، مردفاً أن "القوات الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من ساحات المعركة".
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