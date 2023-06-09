بوتين يحسمها: الهجوم الأوكراني المضاد "بدأ"

Advertisement

وسط التكهنات الدائرة حول موعد انطلاق الهجوم الأوكراني المضاد ضد القوات الروسية، والذي كان مقرراً في الربيع المنصرم، قبل أن يؤجل لتفادي الخسائر البشرية الفادحة، حسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأمر.فقد أكد بوتين، اليوم الجمعة، أن الهجوم المضاد الذي تعد له أوكرانيا منذ أشهر "بدأ" على الجبهة، لكن قوات كييف لم تتمكن من "تحقيق أهدافها"، وفق فرانس برس.كما أضاف في فيديو بثه على تلغرام مراسل للتلفزيون الروسي العام: "يمكننا أن نؤكد تماماً ان هذا الهجوم بدأ"، مردفاً أن "القوات الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من ساحات المعركة".