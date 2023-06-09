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عربي-دولي

الولايات المتحدة تحذر من دعم برنامج المسيرات الإيراني

Lebanon 24
09-06-2023 | 12:19
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نشرت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني، دليلاً توجيهياً تحذر فيه الشركات والأفراد على مستوى العالم، من اتخاذ أي خطوات من شأنها دعم برنامج إيران لتصنيع الطائرات المسيرة.
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