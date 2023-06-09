الولايات المتحدة تحذر من دعم برنامج المسيرات الإيراني

نشرت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني، دليلاً توجيهياً تحذر فيه الشركات والأفراد على مستوى العالم، من اتخاذ أي خطوات من شأنها دعم برنامج إيران لتصنيع الطائرات المسيرة.



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