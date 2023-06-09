29
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
26
o
النبطية
23
o
زحلة
25
o
بعلبك
27
o
بشري
29
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الولايات المتحدة تحذر من دعم برنامج المسيرات الإيراني
Lebanon 24
09-06-2023
|
12:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني، دليلاً توجيهياً تحذر فيه الشركات والأفراد على مستوى العالم، من اتخاذ أي خطوات من شأنها دعم برنامج إيران لتصنيع الطائرات المسيرة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بسبب تهديدات ايران.. واشنطن تلجأ لخطوة "دفاعية" في الخليج!
Lebanon 24
بسبب تهديدات ايران.. واشنطن تلجأ لخطوة "دفاعية" في الخليج!
09/06/2023 20:30:23
09/06/2023 20:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الرياض وواشنطن: سنضطر لتأجيل محادثات جدة حال عدم التزام الجيش السوداني و"الدعم السريع" بالهدنة الجديدة (الشرق)
Lebanon 24
الرياض وواشنطن: سنضطر لتأجيل محادثات جدة حال عدم التزام الجيش السوداني و"الدعم السريع" بالهدنة الجديدة (الشرق)
09/06/2023 20:30:23
09/06/2023 20:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين ردا على تحركات لندن وواشنطن: هناك دول لا تخجل من فعل أي شيء في سياق المنافسة في الأسواق الدولية (الشرق)
Lebanon 24
الكرملين ردا على تحركات لندن وواشنطن: هناك دول لا تخجل من فعل أي شيء في سياق المنافسة في الأسواق الدولية (الشرق)
09/06/2023 20:30:23
09/06/2023 20:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن ولندن تطلقان شراكة اقتصادية جديدة... ما هو الهدف منها؟
Lebanon 24
واشنطن ولندن تطلقان شراكة اقتصادية جديدة... ما هو الهدف منها؟
09/06/2023 20:30:23
09/06/2023 20:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن
ايران
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أمرٌ سيُفاجئكم في لبنان.. مئات آلاف الدولارات سُحبت منكم هذا الشهر!
Lebanon 24
أمرٌ سيُفاجئكم في لبنان.. مئات آلاف الدولارات سُحبت منكم هذا الشهر!
14:13 | 2023-06-08
08/06/2023 02:13:56
Lebanon 24
Lebanon 24
التعرفة الى 10 ملايين ليرة
Lebanon 24
التعرفة الى 10 ملايين ليرة
03:15 | 2023-06-09
09/06/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"تفاصيل" حراك بري الرئاسي.. هذا ما أبلغه لـ"حزب الله"
Lebanon 24
"تفاصيل" حراك بري الرئاسي.. هذا ما أبلغه لـ"حزب الله"
04:00 | 2023-06-09
09/06/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يُعاود ارتفاعه.. هذه تسعيرته في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يُعاود ارتفاعه.. هذه تسعيرته في السوق الموازية
03:26 | 2023-06-09
09/06/2023 03:26:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة الـ 22 اختفت 9 أعوام.. هكذا تم العثور عليها (فيديو)
Lebanon 24
ابنة الـ 22 اختفت 9 أعوام.. هكذا تم العثور عليها (فيديو)
00:08 | 2023-06-09
09/06/2023 12:08:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:03 | 2023-06-09
لماذا لجأت روسيا لنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا؟ اليكم ابرز الاسباب
12:21 | 2023-06-09
البيت الأبيض: روسيا تلقت مئات المسيرات من إيران لاستخدامها ضد أوكرانيا
12:02 | 2023-06-09
بوتين يحسمها: الهجوم الأوكراني المضاد "بدأ"
12:00 | 2023-06-09
كيف بدأت الحرائق في كندا؟
12:00 | 2023-06-09
متى سيعود الاقتصاد الروسي إلى مستواه قبل اندلاع الأزمة؟
11:40 | 2023-06-09
الشروط واضحة.. هل تحول الادانة القضائية لترامب في امكانية ترشحه للرئاسة؟
فيديو
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
02:00 | 2023-06-08
09/06/2023 20:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
08:53 | 2023-06-05
09/06/2023 20:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
00:29 | 2023-06-05
09/06/2023 20:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact