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عربي-دولي

البيت الأبيض: روسيا تلقت مئات المسيرات من إيران لاستخدامها ضد أوكرانيا

Lebanon 24
09-06-2023 | 12:21
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قال متحدث باسم البيت الأبيض، إن "روسيا تلقت حتى أيار، مئات المسيرات الانتحارية والمعدات من إيران لاستخدامها ضد أوكرانيا"، مضيفاً أن موسكو عرضت على طهران "تعاوناً دفاعياً غير مسبوق يشمل الصواريخ والإلكترونيات والدفاع الجوي".
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وأشار البيت الأبيض إلى أن "أميركا لديها معلومات بأن روسيا تحصل على المواد الخام من إيران لبناء مصنع للمسيرات داخل روسيا، قد يعمل بطاقته الكاملة العام المقبل"
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